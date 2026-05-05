Au nom du Fil à Altitude 152, Altitude 152, Boeschepe

Au nom du Fil à Altitude 152 Vendredi 26 juin, 20h00 Altitude 152 Nord

Réservations souhaitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées –

Spectacle de contes en musique et chansons.

S’interroger sur la vie des ouvriers et ouvrières du textile.Faire le pari que la multitude des contes et légendes qui se sont transmis sur le fil saura faire résonner et donner des lettres de noblesse à ces existences si souvent passées sous silence.

S’inspirer des travaux de Pierre Pierrard, historien qui a basé sa thèse sur le monde ouvrier au XIXème siècle dans le Nord de la France et de témoignages recueillis par les Archives du Monde du Travail ainsi que du film documentaire « Le siècle des couturières ». Puiser à la source infinie des récits de tradition orale pour raconter la vie d’une très jeune ouvrière du textile qui découvrira les règles ancestrales liées aux ouvrages du fil.

Il s’agit de filiation, de transmission.

C’est le destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…

Le récit se tisse de motifs, de contes traditionnels, de chants

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans

Durée : 1h20

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN

Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT

Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE

Renseignements et réservations : 0687355828 ou contact@contesmillemots.fr

Altitude 152 1129 rue de Méteren, Boeschepe Boeschepe 59299 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0687355828 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@contesmillemots.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@contesmillemots.fr »}]

Spectacle à partir de 12 ans qui tresse l’histoire touchante d’une fileuse du Nord jusqu’aux contes merveilleux et symboliques du filage. Récits de vie, contes, musique et chansons au fil d’une vie.

Mélanie Cravero