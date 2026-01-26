Au nom du père et du fils de Jackie Chan Espace Fayolle Guéret

Au nom du père et du fils de Jackie Chan

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-05-21

Sélection des Meilleurs spectacles à voir dans le festival Avignon Off. Plus qu’un hommage aux films d’arts

martiaux, c’est une renaissance. À voir ! Télérama. Arthur, élevé au sein d’une famille très atypique, était à

deux doigts de l’effondrement quand une rencontre avec Jackie Chan au rayon vidéo de l’hypermarché l’a sauvé.

La star des arts martiaux s’érige alors comme un père spirituel rassurant, débrouillard et farceur, qui lui apprend à ne plus porter la souffrance de ses parents mais à la transformer, grâce à l’autodérision et l’expression du corps.

Atelier d’initiation au combat scénique à travers les

arts martiaux. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

