Au Panoramique/ Comme au Grand Bal de Vienne Salle du Panoramique Tarascon

Au Panoramique/ Comme au Grand Bal de Vienne

Dimanche 15 février 2026 de 15h à 18h. Salle du Panoramique Avenue de la République Tarascon Bouches-du-Rhône

L’Association Les Enfants de Mnémosyne vous accueille à la Salle Panoramique pour un spectacle de musiques et danse viennoises Comme au Grand Bal de Vienne au profit de l’Association Le Berceau de Tarascon !

Avec l’aimable participation d’Annie Alumeau (flûte), Cécilia Arbel (soprano), Jean Deléglise (clarinette), Jean Christophe Brun (baryton), Luca Lombardo (ténor), Ludovic Selmi (piano), la classe de chant Mnémosyne, l’école de danse Brigitte Lipari et l’associations La Cour du Roy René … .

Salle du Panoramique Avenue de la République Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 08 63 92 lesenfantsdemnemosyne@gmail.com

English :

The Association Les Enfants de Mnémosyne welcomes you to the Salle Panoramique for a Viennese music and dance show Comme au Grand Bal de Vienne to benefit the Association Le Berceau in Tarascon!

