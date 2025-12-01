Au Pays de Noël Renazé
Au Pays de Noël Renazé mercredi 10 décembre 2025.
Au Pays de Noël
Médiathèque-ludothèque Renazé Mayenne
Début : 2025-12-10 10:00:00
2025-12-10
Lézarts Vivants
Au Pays de Noël, tous les lutins s’activent dans la grande fabrique. Dans quelques jours, le traîneau du Père Noël doit décoller. Tout s’annonce bien jusqu’à l’arrivée de Trof, le neveu du Père Noël. Trof adore les cadeaux… Il va détraquer la machine qui les fabrique !
Avec l’aide des enfants, Dadouchka et les autres lutins vont-ils la réparer avant Noël…
Durée 1h
Gratuit Dès 3 ans
Sur réservation 02 43 12 81 60 ou sur biblioludorenaze@paysdecraon.fr .
Médiathèque-ludothèque Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 81 60 biblioludorenaze@paysdecraon.fr
