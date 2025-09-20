« Au pays de Quimperlé, images d’autrefois » anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé

« Au pays de Quimperlé, images d’autrefois » anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

« Au pays de Quimperlé, images d’autrefois » Samedi 20 septembre, 15h00, 15h30, 16h00 anciennes fonderies Savary-Rivière Finistère

Entrée libre / 3 projections en musique de 15 min à 15h, 15h30 et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

Avec « Au pays de Quimperlé, images d’autrefois », le Bagad Men Ha Tan invite le spectateur à faire un saut dans le passé, et à découvrir quelques scènes de la vie à Quimperlé et ses alentours pendant l’entre-deux-guerres. Les films proviennent des archives de la Cinémathèque de Bretagne.

anciennes fonderies Savary-Rivière Place des anciennes fonderies Rivière 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne L’ancienne usine de matériel agricole Savary et la fonderie Rivière fusionnent dans la seconde moitié du XIXeme siècle pour former un important atelier industriel. La renommée de la fonderie Savary Rivière dépasse le cadre régional. La fonderie se spécialise dans la fabrication de mobilier scolaire et de matériels de chemin de fer, de génie militaire, de postes et de télégraphes.

Le Bagad Men Ha Tan invite le spectateur à faire un saut dans le passé, et à découvrir quelques scènes de la vie à Quimperlé et ses alentours pendant l’entre-deux-guerres.

Cinémathèque de Bretagne