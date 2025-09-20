Au pays de Quimperlé, images d’autrefois La dernière création du Bagad Men Ha Tan JEMP 2025 Place des Anciennes Fonderies Rivière Quimperlé

Place des Anciennes Fonderies Rivière Anciennes fonderies Savary Rivière Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 15:50:00

2025-09-20

Avec Au pays de Quimperlé, images d’autrefois , le Bagad Men Ha Tan invite le spectateur à faire

un saut dans le passé, et à découvrir quelques scènes de la vie à Quimperlé et ses alentours pendant l’entredeux-

guerres. Les films proviennent des archives de la Cinémathèque de Bretagne.

Durée 20 min. .

Place des Anciennes Fonderies Rivière Anciennes fonderies Savary Rivière Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 28 54

