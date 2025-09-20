Au pays des architectes ! Bibliothèque Saint-Corneille. Cellier Compiègne

Au pays des architectes ! Bibliothèque Saint-Corneille. Cellier Compiègne samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’architecture, c’est un peu comme faire un gâteau : il faut une bonne recette (les plans), des ingrédients de qualité (les matériaux). C’est un jeu où l’on peut tout se permettre, tant que ça tient debout !

Découvrez les livres d’architecture de la réserve précieuse, sur Compiègne et sur bien d’autres endroits…

Bibliothèque Saint-Corneille. Cellier Place du Change. 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03.44.23.57.57 https://bibliotheques.compiegne.fr/ Construite sur l'ancienne abbaye Saint-Corneille, la bibliothèque Saint-Corneille conserve une partie des fonds patrimoniaux dans le Cellier de l'ancienne abbaye

Bibliothèques de Compiègne