UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bioncourt

Au pays des citrouilles, Périscolaire, Bioncourt

jeudi 15 octobre 2026 · Périscolaire · Bioncourt

Au pays des citrouilles, Périscolaire, Bioncourt

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Périscolaire
Adresse
Bioncourt
Ville
57170 Bioncourt
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Au pays des citrouilles Jeudi 15 octobre, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Périscolaire Bioncourt Bioncourt 57170 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : Création d’une citrouille collective avec plusieurs matériaux.