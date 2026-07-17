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Au pays des citrouilles, Périscolaire, Lesse

jeudi 22 octobre 2026 · Périscolaire · Lesse

Au pays des citrouilles, Périscolaire, Lesse

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Périscolaire
Adresse
Lesse
Ville
57580 Lesse
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Au pays des citrouilles Jeudi 22 octobre, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T09:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T09:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Périscolaire Lesse Lesse 57580 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : Création d’une citrouille collective avec plusieurs matériaux.