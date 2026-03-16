Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées

Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Cette lande, cachée derrière un rideau d’arbres, offre un vrai dépaysement. Au pied des bruyères et ajoncs, s’épanouit une flore exceptionnelle. Vous découvrirez aussi quelques animaux et la gestion pratiquée sur ce site.

Gratuit. Prévoir chaussures de rando. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com/

Rdv aire de stationnement de la lande des cent vergées, au lieu-dit la Ferrière à St Michel des Loups.

Organisé par le conseil départemental de la Manche. .

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

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English : Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées

L’événement Au pays des plantes carnivores à la lande des Cent Vergées Jullouville a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs