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Au pays du granite bleu, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Vêtre-sur-Anzon · Vêtre-sur-Anzon

Au pays du granite bleu, Cimetière de Vêtre-sur-Anzon, Vêtre-sur-Anzon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière de Vêtre-sur-Anzon
Adresse
42111 Vêtre-sur-Anzon
Ville
Vêtre-sur-Anzon
Département
Loire
Tarif
prévoir de bonnes chaussures

Au pays du granite bleu Dimanche 20 septembre, 10h00 Cimetière de Vêtre-sur-Anzon Loire

prévoir de bonnes chaussures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite des pierres dite leTrilithe de Beauvoir ainsi que du site de l’ancienne carrière Comoli d’où était extrait le granite de Saint Julien la Vêtre.
Circuit pédestre de 4km assez facile, départ du cimetère à 10h00 le dimanche 20 septembre 2026.

Cimetière de Vêtre-sur-Anzon 42111 Vêtre-sur-Anzon Vêtre-sur-Anzon Saint Julien la Vetre Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0620191356 Pierres autour du hameau de Beauvoir classés sites et monuments naturels de caractère artistique en 1910.
Ancienne carrière de granite Départ; parking du cimetière de Saint Julien la Vetre
Visite des pierres dite leTrilithe de Beauvoir

©aqua petra/jc richard

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