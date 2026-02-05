Au pensionnat des toujours jeunes Le voyage mal organisé Au pensionnat des toujours jeunes Le voyage mal organisé L’histoire de la troupe n’a pas changé. Trouy

Au pensionnat des toujours jeunes Le voyage mal organisé Au pensionnat des toujours jeunes Le voyage mal organisé L’histoire de la troupe n’a pas changé.

Avenue du Cabaret Trouy Cher

2026-04-26 15:00:00

2026-04-26

2026-04-26

L’histoire de la troupe n’a pas changé.

– Donner un SPECTACLE de QUALITE, dans des DECORS réalisés avec soin.

– Donner de la JOIE, du RIRE, du BONHEUR à nos spectateurs.

– GENEROSITE, tous les ans pour une Association Caritative.

Un collègue repris l’activité le 15 mars 1989, sous le nom de la BANDARA , mais fut dissoute en mars 1995.

Lors de l’Assemblée Générale du 02 juin 1995 la décision de perpétuer l’activité Théâtre fut prise. Le changement de statut, ainsi que le nouveau bureau est communiqué à la Préfecture. 13 .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire

English :

The troupe’s history hasn’t changed.

– To put on a QUALITY SHOW, with carefully crafted SETTINGS.

– Giving our spectators JOY, LAUGHTER and HAPPINESS.

– GENEROSITY, every year for charity.

