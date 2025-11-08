Au pensionnat des toujours jeunes ! Théâtre Pleumeleuc

Au pensionnat des toujours jeunes ! Théâtre

La troupe de théâtre Pleum’ en scène joue Au pensionnat des toujours jeunes ! à la salle de l’Etincelle, une comédie rajeunissante de Jérôme Dubois

– Les vendredis 7 novembre et 12 décembre 2025, à 20h30,

– Les samedis 8 novembre et 13 décembre 2025, à 20h30,

– Les dimanches 9 novembre et 14 décembre 2025, à 15h,

– Le lundi 10 novembre 2025, à 20h30,

– Le mardi 11 novembre 2025, à 15h.

La représentation du lundi 10 novembre novembre sera au profit de trois jeunes, Ellen, Maël et Yann, pour leur participation à l’EuropRaid, le premier raid aventure et humanitaire en Europe à bord d’une 205.

Trois sœurs, chiantes, énervantes, contrariantes, enquiquinantes, … INFERNALES, sont dans un âge qui n’est plus tout jeune et habituées à n’en faire qu’à leurs têtes. Locataires d’une grande maison qu’elles ne voudraient quitter pour rien au monde, elles rentrent en résistance quand… Affaire à suivre !

L’entrée est à 6€, gratuite pour les moins de 12 ans, ans, avec réservation sur HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/pleum-en-scene/evenements/au-pensionnat-des-toujours-jeunes-representation-theatrale-a-pleumeleuc .

Rue de Rennes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

