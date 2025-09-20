AU PETIT THEATRE DE MEDA La maison du bagnard Le Diamant

AU PETIT THEATRE DE MEDA Samedi 20 septembre, 16h00 La maison du bagnard Martinique

« AU PETIT THEATRE DE MEDA »

Atelier théâtre de Marie-Line AMPIGNY autour de deux de ses ouvrages.

Depuis le 1er Septembre 2025, la Maison du Bagnard est lauréate du Loto Patrimoine . A cette occasion, l a Ville du Diamant met en lumière la vraie histoire de cette petite maison et de son propriétaire Médard ARIBOT, notre « Méda Kùnù ».

Médard ARIBOT est né le 9 Juin 1901 dans les ruines de Céron à Sainte-Luce. Il ya vécu plusieurs années avec sa mère, avant de rejoindre son père d'origine africaine qui vivait au Diamant, précisément au Quartier Chalopin, autrefois nommé « Morn Lafrik ». Son père un certain Kùnù qui était arrivé en Martinique, au Diamant en 1857. Médard était décrit comme un homme à part, solitaire et discret. Artiste autodidacte il résidait dans les bois dans une grotte à proximité de la mer non loin de sa maison actuelle.

Véritable « Robin des Bois », il dépossédait les plus riches de toute sorte denrées alimentaires qu’il vendait ou offrait ensuite aux plus démunis…il fut condamné à plusieurs reprises à la prison, par le tribunal correctionnel de Fort de France…c’est après avoir commis son troisième acte délictueux grave comptant pour la relégation, c’est à dire quitter la Martinique, pour le Bagne en Guyane

Qu’est-il devenu?comment at-il contruit sa maison? depuis quand? c’est en participant à la visite commentée suivie de l’atelier Théâtre que vous comprendrez … Marie- Line AMPIGNY-FONDY auteure et metteure en scène proposera de mettre en mouvements et en émotions quelques extraits de ses deux textes dédiés à Médard ARIBOT: Requiem pour Médard » et Ô Diamant ». Elle sera accompagnée de Fred UDINO au tambour… elle vous présentera un autre Méda : ce héro romanesque.

Une autre manière d’approcher l’histoire diamantinoise autour de cette belle maisonnette son architecture , de son propriétaire…un beau lieu à découvrir …

La maison du bagnard Anse Caffard, 97223 Le Diamant, France Le Diamant 97223 Martinique Martinique http://lediamantmartinique.free.fr/le-diamant/maison-du-bagnard-le-diamant.php [{« type »: « phone », « value »: « 0696211399 »}] Cette Maisonnette est un lieu de mémoire et une extraordinaire curiosité par ses dimensions Elle tient dans un cude de 2.20m de côtés !

Son propriétaire, Monsieur Médard Aribot était un personnage excentrique qui vécu de 1901 à 1973. Il construisit cette mini-maison en 1960 et y habita 13 ans ! Elle s’appelle dorénavant La Maison du Bagnard car ce Monsieur fut condamné au bagne pour vol et fut reconduit en Martinique à la fermeture du bagne en 1945. Cette Maison témoigne maintenant des talents d’artiste sculpteur du Bagnard.

La Maison du Bagnard est en visite libre et gratuite.

