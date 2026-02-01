Au piano des couleurs Atelier découverte Saint-Julien-Chapteuil
Au piano des couleurs Atelier découverte Saint-Julien-Chapteuil jeudi 12 février 2026.
Au piano des couleurs Atelier découverte
5 place St Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-17
Au piano des couleurs, stages de peinture libre, pour les enfants dès 3 ans, ados et adultes.
Matériel fourni. Réservation obligatoire Places Limitées
.
5 place St Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr
English :
Au piano des couleurs, free painting workshops for children aged 3 and over, teens and adults.
Materials supplied. Reservations required ? Places limited
