Au pied de mon arbre Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers Angers

Au pied de mon arbre Dimanche 21 septembre, 10h15 Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers Maine-et-Loire

Enfants de 3 à 6 ans (avec accompagnateur)

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T11:30:00

Il en a vu passer du monde, mon arbre. Il m’a raconté des histoires d’animaux, d’enfants, de grands… et il m’a même montré son trésor. Spectacle suivi d’une présentation interactive « C’est quoi un arbre ? ». Avec L’Éveil des mots et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

RDV sur le parking du Héron Carré, Parc Balzac, Angers.

