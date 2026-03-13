Au pied du dolmen – Contes & légendes de Bretagne Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 15:00 – 15:50

Gratuit : non 7,50 € / 10,50 € 10,50 € tarif plein / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : https://www.laruchenantes.fr/mars2026 Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 10

Une pièce de la Compagnie Heureux les fêlés « Au pied du dolmen » est une invitation à voyager au cœur des légendes de la Bretagne.Un drôle de vent souffle… Celui des histoires.Tendez l’oreille et écoutez.Est-ce le chant des korrigans, ces drôles de lutins qui peuplent les terres bretonnes ?Ou le terrible grincement de la charrette de l’Ankou ?Ou encore le bruissement des feuilles dans l’arbre aux poires d’Or ?Pour le savoir, suivez-nous dans les landes de l’imaginaire, un monde mystérieux où tout devient possible. Mise en scène par Lucile BariouAvec Praline Michel, Noémie Palardy, Maud Nivolle, Agathe Pluvinage, Lucile Bariou Durée : 50 min. Jeune public à partir de 5 ans Représentations les 15 et 21 mars 2026 à 15het le 22 mars 2026 à 11h et à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr



