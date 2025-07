Au plaisir de jouer Sotteville-sur-Mer

Au plaisir de jouer Sotteville-sur-Mer jeudi 17 juillet 2025.

Au plaisir de jouer

Le Pré Marin Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-07-17 14:00:00

Apporter vos jeux, nous apportons les nôtres et nous partageons

Petits et grands, sans limite d’âge

A partir de 14heures au Pré Marin , 99 rue Antheaume

Apporter vos jeux, nous apportons les nôtres et nous partageons

Petits et grands, sans limite d’âge

A partir de 14heures au Pré Marin , 99 rue Antheaume .

Le Pré Marin Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : Au plaisir de jouer

Bring your games, we’ll bring ours and share the fun

Young and old, no age limit

From 2pm at Le Pré Marin , 99 rue Antheaume

German :

Bringen Sie Ihre Spiele mit, wir bringen unsere mit und teilen

Groß und Klein, ohne Altersbeschränkung

Ab 14 Uhr im Pré Marin , 99 rue Antheaume

Italiano :

Portate i vostri giochi, noi porteremo i nostri e condivideremo il divertimento

Grandi e piccini, senza limiti di età

Dalle 14:00 a Le Pré Marin , 99 rue Antheaume

Espanol :

Trae tus juegos, nosotros traeremos los nuestros y compartiremos la diversión

Jóvenes y mayores, sin límite de edad

A partir de las 14.00 h en Le Pré Marin, 99 rue Antheaume

