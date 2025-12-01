Au plaisir de jouer Sotteville-sur-Mer
Au plaisir de jouer Sotteville-sur-Mer jeudi 18 décembre 2025.
Au plaisir de jouer
Restaurant La Valé Normande Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Apporter vos jeux, nous apportons les nôtres et nous partageons
Petits et grands, sans limite d’âge
A partir de 14heures au restaurant de la Valé Normande , place de la Libération .
Restaurant La Valé Normande Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr
