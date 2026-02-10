AU PLAISIR DES MOTS Argelès-sur-Mer

AU PLAISIR DES MOTS

14 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:30:00

fin : 2026-03-02 20:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Lecture de textes en prose ou en vers, tirés de la littérature ou écrits par les participants eux-mêmes,

chansons et musique.

.

14 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr

English :

Reading of texts in prose or verse, taken from literature or written by the participants themselves,

songs and music.

