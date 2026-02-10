AU PLAISIR DES MOTS Argelès-sur-Mer
AU PLAISIR DES MOTS Argelès-sur-Mer lundi 2 mars 2026.
AU PLAISIR DES MOTS
14 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 18:30:00
fin : 2026-03-02 20:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Lecture de textes en prose ou en vers, tirés de la littérature ou écrits par les participants eux-mêmes,
chansons et musique.
.
14 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr
English :
Reading of texts in prose or verse, taken from literature or written by the participants themselves,
songs and music.
