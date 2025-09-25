Au plaisir des mots club lecture adulte Dambach-la-Ville

Au plaisir des mots club lecture adulte Dambach-la-Ville jeudi 25 septembre 2025.

11 Rue du Général de gaule Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-25 20:00:00

Date(s) :
2025-09-25 2025-10-30 2025-11-27 2025-12-18

Nouveauté à la Bibliothèque Club Lecture Adultes Au plaisir des mots ! Ce nouveau rendez-vous mensuel proposé par les bénévoles est pour vous !

Vous aimez lire ?

Vous aimez partager ?

Vous aimez découvrir ?

English :

New at the Library? Adult Reading Club « Au plaisir des mots »! This new monthly get-together organized by our volunteers is just for you!

German :

Neu in der Bibliothek? Club Lecture Adultes « Au plaisir des mots » (Leseclub für Erwachsene)! Dieser neue monatliche Treffpunkt, der von ehrenamtlichen Helfern angeboten wird, ist für Sie!

Italiano :

Novità in Biblioteca? Club di lettura per adulti « Au plaisir des mots »! Questo nuovo incontro mensile, organizzato dai nostri volontari, è fatto apposta per voi!

Espanol :

¿Nuevo en la Biblioteca? ¡Club de lectura para adultos « Au plaisir des mots »! Este nuevo encuentro mensual organizado por nuestros voluntarios es para usted

