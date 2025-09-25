Au plaisir des mots club lecture adulte Dambach-la-Ville
Au plaisir des mots club lecture adulte Dambach-la-Ville jeudi 25 septembre 2025.
Au plaisir des mots club lecture adulte
11 Rue du Général de gaule Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-09-25 20:00:00
Nouveauté à la Bibliothèque Club Lecture Adultes Au plaisir des mots ! Ce nouveau rendez-vous mensuel proposé par les bénévoles est pour vous !
Vous aimez lire ?
Vous aimez partager ?
Vous aimez découvrir ?
11 Rue du Général de gaule Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 62 67 judithrieffel@gmail.com
English :
New at the Library? Adult Reading Club « Au plaisir des mots »! This new monthly get-together organized by our volunteers is just for you!
German :
Neu in der Bibliothek? Club Lecture Adultes « Au plaisir des mots » (Leseclub für Erwachsene)! Dieser neue monatliche Treffpunkt, der von ehrenamtlichen Helfern angeboten wird, ist für Sie!
Italiano :
Novità in Biblioteca? Club di lettura per adulti « Au plaisir des mots »! Questo nuovo incontro mensile, organizzato dai nostri volontari, è fatto apposta per voi!
Espanol :
¿Nuevo en la Biblioteca? ¡Club de lectura para adultos « Au plaisir des mots »! Este nuevo encuentro mensual organizado por nuestros voluntarios es para usted
