AU PLUS PRES DE FRANCOIS BERLEAND – THEATRE A L’OUEST Rouen

AU PLUS PRES DE FRANCOIS BERLEAND Début : 2025-12-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Un entretien spectacle durant lequel le public à la curieuse impression de se retrouver pendant plus d’une heure et demie dans le salon de l’artiste, François Berleand François Berléand, né en 1952, est un acteur français reconnu pour sa carrière prolifique au théâtre, à la télévision et surtout au cinéma. Il s’impose dans les années 1990 avec des seconds rôles marquants, souvent dans la peau de policiers ou de personnages ambigus. Son talent lui vaut un César du meilleur acteur dans un second rôle en 2000 pour Ma petite entreprise. Depuis, il alterne comédies populaires (Les Choristes, Le Transporteur, Ne le dis à personne) et rôles plus dramatiques, devenant une figure incontournable du cinéma français. Entouré de musiciens et d’une chanteuse, la soirée sera agrémentée d’intermèdes musicaux évoquant chez François des émotions enfouies, des madeleines de Proust musicales. A la fin de la soirée, les spectateurs pourront s’adresser directement à l’acteur avec une question de leur choix. Une soirée originale et hors norme

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76