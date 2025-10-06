Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb | Comédie des volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : Lundi 2025-10-06 20:30:00
fin : 2025-10-06 22:00:00
2025-10-06
Venez voir l’entretien spectacle évènement d’après le concept « 90 min avec » Pierre Arditi et Michel Leeb à la Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see the interview show based on the « 90 min avec » concept by Pierre Arditi and Michel Leeb at the Comédie des Volcans
German :
Kommen Sie und sehen Sie sich das Event-Show-Interview nach dem Konzept « 90 min avec » Pierre Arditi und Michel Leeb in der Comédie des Volcans an
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo-intervista basato sul concetto di « 90 minuti con » Pierre Arditi e Michel Leeb alla Comédie des Volcans
Espanol :
Venga a ver el espectáculo de entrevistas basado en el concepto de « 90 min con » Pierre Arditi y Michel Leeb en la Comédie des Volcans
L’événement Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb | Comédie des volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-07-03 par Clermont Auvergne Volcans