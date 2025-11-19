AU PLUS PRÈS DE PIERRE ARDITI – THEATRE DE L’OEUVRE Paris

AU PLUS PRÈS DE PIERRE ARDITI Début : 2025-12-15 à 20:00. Tarif : – euros.

AU PLUS PRÈS DE PIERRE ARDITILe comédien de théâtre et de cinéma revient sur son parcours à l’occasion d’un entretien spectacle avec le public.Pierre Arditi, comédien emblématique du théâtre et du cinéma, partage son parcours lors d’un spectacle-rencontre avec le public, célébrant ses cinquante ans de carrière.Durée : 1h30

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75