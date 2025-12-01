Spectacle Au plus près de Pierre Richard Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Au plus près de Pierre Richard

Avec plus de 60 ans de carrière, Pierre Richard est l’un des derniers géants du Cinéma Français. Au plus près de propose une rencontre inédite, une représentation unique durant laquelle le public a la curieuse impression de se retrouver pendant plus d’une heure et demie dans le salon de l’artiste.

En live ! Sur scène, Pierre Richard retraçera ses 60 ans de carrière à travers ses souvenirs, ses confessions, ses anecdotes … de Gérard Depardieu, Louis De Funès, Jean Carmet, Yves Robert ou encore Mireille Darc et Eddy Mitchell.

Sans tabou ! Les spectateurs pourront s’adresser directement à l’acteur pour lui poser les questions de leur choix.

Musique et chanson ! Accompagné d’un orchestre de 7 musiciens, Pierre Richard et David Becker animeront la soirée avec des chansons et des musiques en live !

Des surprises ! Tout au long de la soirée, David Becker suprendra Pierre Richard avec des témoignages audio et video de personnalités célèbres qui ont croisé la vie de Pierre Richard et qui ont voulu lui témoigner leur affection avec une anecdote ou un message surprise !

