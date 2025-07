Au plus près des dinosaures Angeac-Charente

Au plus près des dinosaures

Voyagez il y a 140 millions d’années en arrière à la rencontre des dinosaures en participant à une expérience immersive et participative ! Grâce à la technologie du Tumulte®, venez interagir avec les dinosaures d’Angeac-Charente, en 3D et taille réelle.

Route des dinosaures Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30

English : Up close to the dinosaurs

Travel 140 million years back in time to meet the dinosaurs and take part in a unique immersive and participative experience! Thanks to Tumulte® technology, come and interact with the dinosaurs of Angeac-Charente, in 3D and in real size.

German :

Reisen Sie 140 Millionen Jahre in die Vergangenheit, um Dinosaurier zu treffen, und nehmen Sie an einem immersiven und partizipativen Erlebnis teil! Dank der Tumulte®-Technologie können Sie mit den Dinosauriern von Angeac-Charente interagieren, in 3D und in Lebensgröße.

Italiano :

Viaggiate 140 milioni di anni indietro nel tempo per incontrare i dinosauri e partecipare a un’esperienza coinvolgente e pratica! Grazie alla tecnologia Tumulte®, venite a interagire con i dinosauri di Angeac-Charente, in 3D e a grandezza naturale.

Espanol :

Viaje 140 millones de años atrás en el tiempo para conocer a los dinosaurios y participar en una experiencia inmersiva y práctica Gracias a la tecnología Tumulte®, venga a interactuar con los dinosaurios de Angeac-Charente, en 3D y a tamaño natural.

