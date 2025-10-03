Au plus profond des eaux par le CIST Médiathèque Aimé Césaire Castelnau-le-Lez

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

De la cloche de plongée antique imaginée par Aristote pour les campagnes d’Alexandre le Grand au scaphandre de Cousteau, en passant par la descente vertigineuse du bathyscaphe Trieste dans la fosse des Mariannes à plus de 11 000 mètres de profondeur, l’exploration sous-marine fascine.

Les inventions audacieuses, les machines insolites et le rêve d’absolu, se poursuit aujourd’hui avec les bathyscaphes et drones qui sondent les abysses. Savez-vous que le premier scaphandre autonome fut conçu pour aller dans les mines de l’Aveyron et non pas sous les eaux ? Que le Nautilus du capitaine Nemo avait des ancêtres très surprenants, dont un sous-marin à voile ? L’exposition vous propose de plonger aux origines de cette quête. Grâce à ses images rares, maquettes, objets authentiques, décors oniriques et chaleureux, elle s’adresse aux curieux de tous âges.

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/explorations-scientifiques.aspx

Médiathèque Aimé Césaire Allée Rose de France 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 0467134999 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/explorations-scientifiques.aspx »}] Tram ligne 2, arrêt Clairval

