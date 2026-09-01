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AGENDA · Samouillan

AU PRÉAU REPAS Samouillan

samedi 12 septembre 2026 · Samouillan

AU PRÉAU REPAS Samouillan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
BUVETTE AU PRÉAU
Ville
31420 Samouillan
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Samouillan

AU PRÉAU REPAS

BUVETTE AU PRÉAU Samouillan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’association TOUS EN SAM vous organise une soirée tout en détente et en convivialité.
Repas Moules frites
Sur réservation jusqu’au mercredi 09 septembre
N’oubliez pas vos couverts ! 12  .

BUVETTE AU PRÉAU Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The TOUS EN SAM association is organizing a relaxing and friendly evening for you.

L’événement AU PRÉAU REPAS Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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