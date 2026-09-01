AU PRÉAU REPAS Samouillan
samedi 12 septembre 2026 · Samouillan
Informations pratiques
Samouillan
AU PRÉAU REPAS
BUVETTE AU PRÉAU Samouillan Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’association TOUS EN SAM vous organise une soirée tout en détente et en convivialité.
Repas Moules frites
Sur réservation jusqu’au mercredi 09 septembre
N’oubliez pas vos couverts ! 12 .
BUVETTE AU PRÉAU Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The TOUS EN SAM association is organizing a relaxing and friendly evening for you.
L’événement AU PRÉAU REPAS Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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