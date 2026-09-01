Informations pratiques

Samouillan

AU PRÉAU REPAS

BUVETTE AU PRÉAU Samouillan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association TOUS EN SAM vous organise une soirée tout en détente et en convivialité.

Repas Moules frites

Sur réservation jusqu’au mercredi 09 septembre

N’oubliez pas vos couverts ! 12 .

BUVETTE AU PRÉAU Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The TOUS EN SAM association is organizing a relaxing and friendly evening for you.

L’événement AU PRÉAU REPAS Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE