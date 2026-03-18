Au printemps, on s’amuse à la ferme du Coudray ! Saint-Germain-de-Coulamer

Au printemps, on s’amuse à la ferme du Coudray !

Lieu-dit Le Coudray Saint-Germain-de-Coulamer Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24

Du 20 mars au 20 juin 2026, faisons fleurir les fermes dans le cadre du Printemps à la ferme en Pays de la Loire ! Plus de 40 fermes du réseau bienvenue à la ferme des paysdelaloire vous invitent à découvrir la richesse de notre région, l’agriculture locale et les savoir-faire.

[Printemps à la ferme] La ferme pedagogique du Coudray, à Saint-Germain-de-Coulamer, vous invite à participer à ses animations printanières

Mardi 14, 21, mercredis 15 et vendredi 24 avril

De 15 h à 17 h 30

– Animations enfants Atelier petit fermier prends tes bottes et viens jouer au petit fermier avec AnneMarie. Nous allons nourrir les animaux, les caresser, sauter dans la paille, faire du karting à pédales et ensuite un petit goûter sera servi.

Tarif 8 €/personne.

Vendredi 17 et mercredi 22 avril

De 14h30 à 17h30

En famille à la ferme venez passer un après-midi totalement déconnecté à la ferme.

Activités en famille au grand air et découverte du parcours du lait avec nos différents robots. Vous pourrez aussi caresser et nourrir les animaux, faire un petit tour en carrosse, tout cela suivi suivi d’un petit petit goûter.

Tarif 5 €/personne.

Vendredi 24 avril

De 10 h à 11 h 30

– Animations enfants Mon premier atelier petit fermier pour les moins de 4 ans.

Au programme caresser les animaux, les nourrir, sauter dans la paille et découvrir comment la vache donne le lait.

Tarif 3 €/personne.

Informations pratiques

– Réservation obligatoire par SMS, mail, téléphone.

– Espace pique-nique à disposition (intérieur et/ou extérieur), sanitaires, accès PMR.

Voir toute la programmation .

Lieu-dit Le Coudray Saint-Germain-de-Coulamer 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 27 71 49 fermepedagogiqueducoudray53@gmail.com

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English :

From March 20 to June 20, 2026, let’s make the farms bloom with Printemps à la ferme in Pays de la Loire! More than 40 farms in the bienvenue à la ferme des paysdelaloire network invite you to discover the richness of our region, local agriculture and know-how.

L’événement Au printemps, on s’amuse à la ferme du Coudray ! Saint-Germain-de-Coulamer a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs