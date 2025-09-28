Au P’tit bonheur « je veux du soleil » Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

Concert Au P’tit bonheur « je veux du soleil » à la LOCO Mézidon .

Dimanche 28 septembre aura lieu dans la salle de spectacle de La Loco un concert de rentrée 2025/2026

Le temps d’un après-midi, l’équipe de LA LOCO vous invite à découvrir la nouvelle saison. Elle vous raconte ses coups de coeur et vous dévoile quelques extraits sonores et vidéos des spectacles à venir.

Nous prolongerons ce temps de présentation par un moment festif, avec tout d’abord le groupe musical Au p’tit bonheur , puis par un temps de partage autour de quelques bouchées gourmandes et de doux rafraîchissements.

Distribution Au p’tit bonheur

Jamel Laroussi Chant, Guitare, Auteur, Compositeur

Cécile Camarasa Accordéon

Clément Peiffer Guitares, Oud

Patrick Felices Basse

Fanfan Miniconi Batterie, percussions .

Rue de la Futaie LA LOCO MEZIDON Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Au P’tit bonheur « je veux du soleil »

Au P’tit bonheur « je veux du soleil » concert at LOCO Mézidon.

On Sunday September 28, the La Loco concert hall will host the 2025/2026 back-to-school concert

German : Au P’tit bonheur « je veux du soleil »

Konzert Au P’tit bonheur « je veux du soleil » in der LOCO Mézidon .

Am Sonntag, dem 28. September, findet im Veranstaltungssaal La Loco ein Konzert zum Schuljahresbeginn 2025/2026 statt

Italiano :

Concerto di Au P’tit bonheur « je veux du soleil » alla LOCO Mézidon.

Domenica 28 settembre si terrà il concerto di apertura della stagione 2025/2026 nella sala concerti La Loco

Espanol :

Concierto Au P’tit bonheur « je veux du soleil » en LOCO Mézidon.

El domingo 28 de septiembre tendrá lugar el concierto inaugural de la temporada 2025/2026 en la sala de conciertos de La Loco

