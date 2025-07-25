Au p’tit Bonheur Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

MUSIQUES ACTUELLES // CHANSON SWING

+ 1ère partie Temps fort les Bonnes Ondes

J’veux du soleil est sans nul doute le titre qui a marqué la carrière du groupe, titre devenu un incontournable de la chanson française au début des années 90.

Mais, Au p’tit Bonheur, c’est aussi 30 ans de carrière et 5 albums et des milliers de kilomètres de tournée !

Après quelques années de pause, le groupe revient pour distiller encore et toujours au public ses chansons entraînantes empreintes de bonne humeur et de belle énergie. De quoi faire le plein de bonnes ondes !

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

