Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans Salle du (P’tit) Chat Noir Bergerac

Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans Salle du (P’tit) Chat Noir Bergerac vendredi 11 juillet 2025.

Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans

Salle du (P’tit) Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-13 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Au programme, expression corporelle, expression vocale, mime, improvisation, diction toutes les formes d’expression qui entrent en jeu dans l’art dramatique seront abordées sous forme d’exercices ludiques. Le but étant avant tout d’être à l’aise et en confiance. Chaque séance commencera par un échauffement corporel et vocal.

En fin de stage, le dimanche midi, nous proposons aux parents d’assister à un exercice en public qui donnera à voir les pratiques abordées.

Les inscriptions sont ouvertes

(en dessous de 8 inscriptions, nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage) .

Salle du (P’tit) Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com

English : Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans

German : Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans

Italiano :

Espanol : Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans

L’événement Au (P’tit) Chat Noir Bergerac: Stage Théâtre pour les 7-14 ans Bergerac a été mis à jour le 2025-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides