Au p’tit ciné Médiathèque Arbois

Médiathèque Grande Rue Arbois Jura
Gratuit
Début : 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Courts-métrages sur la tolérance, l’entraide, la famille.
A partir de 4 ans.
Durée 38 minutes. Renseignements dans vos médiathèques !
Animation proposée à l’occasion du Festival Tralalire, Lire au Cœur du Jura.
Ce festival est organisé dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté.
Autres dates
Site de Salins mardi 21 octobre à 15h30
Site de Poligny mercredi 22 octobre à 14h30
Festival Tralalire 3e édition du 15 au 25 octobre 2025
accès gratuit Renseignements auprès des médiathèques.
Pour cette 3 édition du Festival Tralalire, les équipes des médiathèques ont retenu le thème du consentement et du respect de soi, de l’autre chez les tout-petits avec un titre fort Non ou oui, c’est moi qui choisis ! Consentement et respect de soi, de l’autre chez les tout-petits.
PROGRAMME 2025
– Soirée d’ouverture mardi 14 octobre à 20h, au Relais Petite Enfance d’Arbois
Table ronde avec échanges autour du consentement, comment en parler aux enfants à la maison, à la garderie, à l’école ? Quels mots pour quel message pour quel âge ?
– Exposition Tous les enfants peuvent … dans les trois médiathèques
mardi 14 au samedi 25 octobre aux horaires d’ouverture
Le respect dessiné par Elise Gravel. Ouvert à toutes et tous. Pour les enfants à partir de 6 ans.
– Projection d’un dessin animé Site d’Arbois mercredi 15 octobre à 10h. Site de Salins mardi 21 octobre à 15h30. Site de Poligny mercredi 22 octobre à 14h30
autour de la tolérance, l’entraide, la famille. Ouvert à toutes et tous. À partir de 4 ans. Sur réservation. Séance suivie d’un goûter partagé. Durée 38 min.
– Heure du conte Site de Poligny mercredi 15 octobre à 10h30. Site d’Arbois samedi 25 octobre à 10h. Site de Salins samedi 25 octobre à 15h30
Ouvert à toutes et tous. À partir de 4 ans. Sur réservation. Le consentement, ça s’apprend ! Temps de lecture suivi d’un temps de jeu avec “Mon Loto du Consentement” animé par les bibliothécaires. Une manière ludique de parler de respect du corps !
– Bébés lecteurs Site de Salins samedi 18 octobre à 10h30. Site d’Arbois mercredi 22 octobre à 10h. Site de Poligny samedi 25 octobre à 10h30
Ouvert à toutes et tous. Pour les 0-3 ans. Sur réservation. Des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire accompagnées des bibliothécaires vous proposent des temps de lecture pour les 0-3 ans.
– Atelier d’illustration avec Popy Matigot Site de Poligny mercredi 22 octobre à 10h30. Site de Salins mercredi 22 octobre à 15h30. Site d’Arbois jeudi 23 octobre à 10h00
Atelier créatif autour du livre “Merci mon corps” (Mango Jeunesse). Un moment ludique et bienveillant pour inviter les enfants à célébrer leur corps ! Chacun compose un corps qui lui ressemble, en y ajoutant bouche, bras, cheveux, etc. Une galerie de personnages uniques, à l’image de la richesse de nos différences. Table de vente des librairies. La Fruitière des Livres et Le Hamac
– Spectacle Mains par .
Médiathèque Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
