Au p’tit ciné Médiathèque Poligny

Courts-métrages sur la tolérance, l’entraide, la famille.

A partir de 4 ans.

Durée 38 minutes. Renseignements dans vos médiathèques !

Animation proposée à l’occasion du Festival Tralalire, Lire au Cœur du Jura.

Ce festival est organisé dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté.

Festival Tralalire 3e édition du 15 au 25 octobre 2025

accès gratuit Renseignements auprès des médiathèques.

Pour cette 3 édition du Festival Tralalire, les équipes des médiathèques ont retenu le thème du consentement et du respect de soi, de l’autre chez les tout-petits avec un titre fort Non ou oui, c’est moi qui choisis ! Consentement et respect de soi, de l’autre chez les tout-petits.

PROGRAMME 2025

– Soirée d’ouverture mardi 14 octobre à 20h, au Relais Petite Enfance d’Arbois

Table ronde avec échanges autour du consentement, comment en parler aux enfants à la maison, à la garderie, à l’école ? Quels mots pour quel message pour quel âge ?

– Exposition Tous les enfants peuvent … dans les trois médiathèques

mardi 14 au samedi 25 octobre aux horaires d’ouverture

Le respect dessiné par Elise Gravel. Ouvert à toutes et tous. Pour les enfants à partir de 6 ans.

– Projection d’un dessin animé Site d’Arbois mercredi 15 octobre à 10h. Site de Salins mardi 21 octobre à 15h30. Site de Poligny mercredi 22 octobre à 14h30

autour de la tolérance, l’entraide, la famille. Ouvert à toutes et tous. À partir de 4 ans. Sur réservation. Séance suivie d’un goûter partagé. Durée 38 min.

– Heure du conte Site de Poligny mercredi 15 octobre à 10h30. Site d’Arbois samedi 25 octobre à 10h. Site de Salins samedi 25 octobre à 15h30

Ouvert à toutes et tous. À partir de 4 ans. Sur réservation. Le consentement, ça s’apprend ! Temps de lecture suivi d’un temps de jeu avec “Mon Loto du Consentement” animé par les bibliothécaires. Une manière ludique de parler de respect du corps !

– Bébés lecteurs Site de Salins samedi 18 octobre à 10h30. Site d’Arbois mercredi 22 octobre à 10h. Site de Poligny samedi 25 octobre à 10h30

Ouvert à toutes et tous. Pour les 0-3 ans. Sur réservation. Des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire accompagnées des bibliothécaires vous proposent des temps de lecture pour les 0-3 ans.

– Atelier d’illustration avec Popy Matigot Site de Poligny mercredi 22 octobre à 10h30. Site de Salins mercredi 22 octobre à 15h30. Site d’Arbois jeudi 23 octobre à 10h00

Atelier créatif autour du livre “Merci mon corps” (Mango Jeunesse). Un moment ludique et bienveillant pour inviter les enfants à célébrer leur corps ! Chacun compose un corps qui lui ressemble, en y ajoutant bouche, bras, cheveux, etc. Une galerie de personnages uniques, à l’image de la richesse de nos différences. Table de vente des librairies. La Fruitière des Livres et Le Hamac .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

