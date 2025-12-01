Au p’tit marché de Noël d’Aspach-le-Bas

32 rue de Belfort Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Petit marché de Noël chaleureux proposé par les Art’istans, avec créations locales et ambiance festive.

Les Art’istans proposent un petit marché de Noël convivial, où artisans et créateurs présentent leurs réalisations uniques dans une ambiance chaleureuse et festive. .

32 rue de Belfort Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 56 75 66 57

English :

A small, warm Christmas market organized by Art?istans, with local creations and a festive atmosphere.

L’événement Au p’tit marché de Noël d’Aspach-le-Bas Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay