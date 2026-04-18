Saint-Yrieix-sous-Aixe

Au p’tit marché

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Au P’tit Marché vous invite à un moment convivial et festif autour de l’artisanat local. Ce marché artisanal met à l’honneur de nombreux créateurs et producteurs dans une ambiance chaleureuse, idéale pour flâner, découvrir des savoir-faire et dénicher des créations originales. L’événement sera également rythmé par un concert et la présence d’un foodtruck, pour prolonger le plaisir dans une atmosphère gourmande et animée. Une belle occasion de partager un temps de rencontre, de découverte et de détente en famille ou entre amis. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 34 17 92

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English : Au p’tit marché

L’événement Au p’tit marché Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Vienne