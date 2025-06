Au Relais Gascon fête la Musique – Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac 20 juin 2025 20:00

Landes

Au Relais Gascon fête la Musique Au Relais Gascon 25 Cours Maubec Labastide-d'Armagnac Landes

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

A l’occasion de la Fête de la Musique, Au Relais Gascon se met au diapason en proposant un concert d’Olivier Vaquie !

Au chant, à la guitare, à la basse comme à la batterie, Olivier Vacquie repousse les frontières musicales avec un répertoire vibrant qui fusionne le rock, le funk et une multitude d’influences. De la nostalgie des grandes époques musicales à l’efficacité des tubes contemporains, il crée une expérience sonore riche et captivante. .

English : Au Relais Gascon fête la Musique

To celebrate the Fête de la Musique, Au Relais Gascon is getting into the spirit with a concert by Olivier Vaquie!

Singing, playing guitar, bass and drums, Olivier Vacquie pushes musical boundaries with a vibrant repertoire that fuses rock and funk.

German : Au Relais Gascon fête la Musique

Anlässlich der Fête de la Musique stimmt sich das Au Relais Gascon mit einem Konzert von Olivier Vaquie ein!

Mit Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug sprengt Olivier Vacquie die musikalischen Grenzen mit einem vibrierenden Repertoire, das unter anderem Rock und Funk verschmilzt.

Italiano :

In occasione della Festa della Musica, Au Relais Gascon entra nello spirito con il concerto di Olivier Vacquie!

Cantando, suonando la chitarra, il basso e la batteria, Olivier Vacquie si spinge oltre i confini musicali con un repertorio vibrante che fonde rock e funk.

Espanol : Au Relais Gascon fête la Musique

Con motivo de la Fiesta de la Música, Au Relais Gascon se anima con un concierto de Olivier Vacquie

Cantante, guitarrista, bajista y batería, Olivier Vacquie supera los límites de la música con un repertorio vibrante que fusiona rock y funk.

