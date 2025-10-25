Au Relais Gascon fête l’Armagnac Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac
Au Relais Gascon 25 Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 28 – 28 – EUR
Début : 2025-10-25 12:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-25
A l’occasion d’Armagnac en Fête, Au Relais Gascon se met au diapason en mettant à l’honneur cette excellente eau-de-vie dans un menu exceptionnel !
Places limitées
A déguster dans vos assiettes Potage maison, Salade landaise, Délice gascon au foie gras | Daube de sanglier, Parmentier de canard, Aiguillettes de canard gras frites | Crème brûlée, Baba à l’armagnac, Mousse aux fruits rouge.
Les places étant limitées, il vous faudra vous inscrire au plus vite ! .
Au Relais Gascon 25 Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 30 66
English : Au Relais Gascon fête l’Armagnac
To celebrate Armagnac en Fête, Au Relais Gascon is getting into the spirit of the occasion with an exceptional menu featuring this excellent eau-de-vie!
Limited seating
German : Au Relais Gascon fête l’Armagnac
Anlässlich von Armagnac en Fête stimmt sich das Au Relais Gascon auf die Feierlichkeiten ein und ehrt diesen hervorragenden Branntwein mit einem außergewöhnlichen Menü!
Begrenzte Plätze
Italiano :
In occasione dell’Armagnac en Fête, Au Relais Gascon entra nello spirito celebrando questa eccellente acquavite con un menu eccezionale!
Posti limitati
Espanol : Au Relais Gascon fête l’Armagnac
Con motivo de Armagnac en Fête, Au Relais Gascon celebra este excelente aguardiente con un menú excepcional
Aforo limitado
