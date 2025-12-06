AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À ASPET Aspet
OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-24 13:00:00
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31
Dégustations gratuites de produits locaux à l’Office de tourisme.
Découverte de produits locaux ! .
OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
English :
Free tastings of local produce at the Tourist Office.
German :
Kostenlose Verkostung von lokalen Produkten im Tourismusbüro.
Italiano :
Degustazioni gratuite di prodotti locali presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Degustaciones gratuitas de productos locales en la Oficina de Turismo.
