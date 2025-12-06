AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À ASPET Aspet

Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-24 13:00:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Dégustations gratuites de produits locaux à l’Office de tourisme.
OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 

English :

Free tastings of local produce at the Tourist Office.

German :

Kostenlose Verkostung von lokalen Produkten im Tourismusbüro.

Italiano :

Degustazioni gratuite di prodotti locali presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Degustaciones gratuitas de productos locales en la Oficina de Turismo.

