AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat

AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat vendredi 5 décembre 2025.

AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À SALIES-DU-SALAT

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 09:30:00
fin : 2025-12-15 12:30:00

Date(s) :
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-19 2025-12-22

Dégustations gratuites de produits locaux à l’Office de tourisme.
Découverte de produits locaux !   .

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 

English :

Free tastings of local produce at the Tourist Office.

German :

Kostenlose Verkostung von lokalen Produkten im Tourismusbüro.

Italiano :

Degustazioni gratuite di prodotti locali presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Degustaciones gratuitas de productos locales en la Oficina de Turismo.

L’événement AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE