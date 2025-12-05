AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS DÉGUSTATIONS GRATUITES DE PRODUITS LOCAUX À SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Début : 2025-12-05 09:30:00
fin : 2025-12-15 12:30:00
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-19 2025-12-22
Dégustations gratuites de produits locaux à l’Office de tourisme.
Découverte de produits locaux ! .
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
English :
Free tastings of local produce at the Tourist Office.
German :
Kostenlose Verkostung von lokalen Produkten im Tourismusbüro.
Italiano :
Degustazioni gratuite di prodotti locali presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Degustaciones gratuitas de productos locales en la Oficina de Turismo.
