Au Reposoir : concert à la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. « Patrimoine en musique »., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir

Informations pratiques

Au Reposoir : concert à la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. « Patrimoine en musique ». Dimanche 20 septembre, 11h00 Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Haute-Savoie

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Concert exceptionnel réunissant l’Ensemble Vocal Concordance de Vougy (Haute-Savoie) et le Choeur Hope Valley de Vougy.

Les deux ensembles présenteront un programme varié mêlant chants gospel, muique sacrée et répertoire contemporain.

Entrée libre, participation au chapeau.

L’Ensemble Vocal Concordance est un chœur amateur qui réunit des passionnés de chant autour d’un projet artistique fondé sur le partage, la convivialité et l’exigence musicale. Son répertoire éclectique, allant de la musique classique aux chants du monde, au gospel et aux œuvres contemporaines, permet à chacun de découvrir de nouveaux horizons musicaux dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Le répertoire du chœur Hope Valley Gospel mêle gospel traditionnel, gospel contemporain, negro spirituals et chants inspirés de la musique afro-américaine, offrant des œuvres rythmées, chaleureuses et riches en émotion. Le chœur participe à des concerts, événements culturels et projets locaux afin de partager avec le public l’énergie communicative et les valeurs universelles du gospel : l’espoir, la solidarité et la joie.

Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 89 86 68 http://www.lereposoir.fr Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four. À la sortie du village du Reposoir : en descendant sur Cluses, à droite en direction de Romme-sur-Cluses.,

Concert exceptionnel réunissant l’Ensemble Vocal Concordance de Vougy (Haute-Savoie) et le Choeur Hope Valley de Vougy.

Hope Valley