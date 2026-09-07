Au Reposoir, la Porte d’Âge : une construction atypique., Vestiges de la porte d’âge, Le Reposoir
vendredi 18 septembre 2026 · Vestiges de la porte d'âge · Le Reposoir
Informations pratiques
Au Reposoir, la Porte d’Âge : une construction atypique. 18 – 20 septembre Vestiges de la porte d’âge Haute-Savoie
Visite en extérieur / Chaussures de marche recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Visite libre des vestiges de la Porte d’Âge, ancienne ferme fortifiée construite par les Chartreux.
La Porte d’Âge, ancienne ferme construite par les Chartreux sous la forme d’une maison forte, est mentionnée dès le XIVe siècle. Elle illustre les liens étroits qui existaient entre les fermiers du Reposoir et les Chartreux, propriétaires des lieux depuis le XIIe siècle.
La Porte d’Âge était un lieu de péage, construit dans un lieu étroit et adossé au rocher, à l’entrée de la vallée du Reposoir à laquelle on accédait par un passage voûté (amorce reconstituée).
Façade du XVIIe siècle, chasse-roues, niches avec copie de la statue de Vierge d’origine datant du XVIe siècle (au centre), tourelles latérales, meurtrières.
Visite libre. Descriptif historique sur place.
Vestiges de la porte d’âge Village, 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 89 86 68 http://www.lereposoir.fr Ancienne ferme (vestiges) construite à partir du XIVe siècle, lieu de péage donnant accès à la vallée du Reposoir. à 3 km du Reposoir en direction de Cluses, chemin en sous-bois sur la gauche de la D4
La Porte d’Âge, ancienne ferme construite par les Chartreux sous la forme d’une maison forte, est mentionnée dès le XIVe siècle. Elle illustre les liens étroits qui existaient entre les fermiers du …
©Anne-France Binder
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