Au retour du marché Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Au retour du marché Menus de Saint-Valentin 2026

6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Au retour du marché à La Paine sur mer

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Entrée

Tartare de St Jacques, vinaigre de framboises et pommes granny

OU

Ravioles de homard et son consommé de boeuf à la citronelle

—

Plat

Pavé de barbue, crémeux de blé fumé et émulsion au lard

OU

Mi-cuit de boeuf et gambas royale, feuille à feuille de patate douce et sauce béarnaise

—

Dessert

Parfait glacé à l’orange sanguine, chocolat et notes de poivre

❤ ❤ ❤ .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 24 79 auretourdumarche@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Au retour du marché in La Paine sur mer

