Au retour du marché Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Au retour du marché Menus de Saint-Valentin 2026
6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Au retour du marché à La Paine sur mer
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Entrée
Tartare de St Jacques, vinaigre de framboises et pommes granny
OU
Ravioles de homard et son consommé de boeuf à la citronelle
—
Plat
Pavé de barbue, crémeux de blé fumé et émulsion au lard
OU
Mi-cuit de boeuf et gambas royale, feuille à feuille de patate douce et sauce béarnaise
—
Dessert
Parfait glacé à l’orange sanguine, chocolat et notes de poivre
❤ ❤ ❤ .
6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 24 79 auretourdumarche@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at Au retour du marché in La Paine sur mer
