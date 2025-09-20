Au réveil des Halles Visite Gourmande Limoges

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Limoges, un matin… L’idéal pour passer un moment dans cette vaste architecture façon Eiffel. Les étals se garnissent et les commerçants se racontent. Voici déjà l’heure d’un bon casse-croûte !

Visite d’1h30 réalisée dans le cadre de Toques & Porcelaine.

Visite accessible PMR.

Avec la complicité du Bistrot d’Olivier. .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

