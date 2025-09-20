Au réveil des Halles Visite Gourmande Limoges

Au réveil des Halles Visite Gourmande Limoges samedi 20 septembre 2025.

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Limoges, un matin… L’idéal pour passer un moment dans cette vaste architecture façon Eiffel. Les étals se garnissent et les commerçants se racontent. Voici déjà l’heure d’un bon casse-croûte !
Visite d’1h30 réalisée dans le cadre de Toques & Porcelaine.
Visite accessible PMR.
Avec la complicité du Bistrot d’Olivier.   .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

Espanol : Visite gourmande Au réveil des Halles

