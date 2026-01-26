Au revoir à la Crèche Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch
Au revoir à la Crèche Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch dimanche 1 février 2026.
Dimanche 1er février 2026 à partir de 15h30. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-01 15:30:00
2026-02-01
Chants de Noël Provençaux par la Chorale Saint Sébastien d’Allauch, dirigé par Yves Bergé .
Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
L’événement Au revoir à la Crèche Allauch a été mis à jour le 2026-01-26 par Maison du Tourisme d’Allauch