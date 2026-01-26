Au revoir à la Crèche Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch

Au revoir à la Crèche

Dimanche 1er février 2026 à partir de 15h30. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône

Au revoir à la crèche à la Chapelle Notre-Dame du Châteaui

Chants de Noël Provençaux par la Chorale Saint Sébastien d’Allauch, dirigé par Yves Bergé .

Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

