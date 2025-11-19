AU REVOIR BENJAMIN ! – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

AU REVOIR BENJAMIN ! Début : 2026-07-05 à 17:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : AU REVOIR BENJAMIN !BENJAMIN LEVY DIRECTIONINVITÉS ET PROGRAMME SURPRISESLe 5 juillet, célébrons tous ensemble notre cher Benjamin Levy !Pendant une décennie, il aura participé à moderniser l’image de notre Orchestre et à faire rayonner la ville de Cannes, les Alpes-Maritimes et toute la Région SUD au-delà de ses frontières. Nommé en novembre 2016 directeur musical de l’Orchestre Régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur, Benjamin Levy a contribué grâce à son inventivité et sa grande connaissance du répertoire à faire découvrir des projets transversaux et des nouveaux talents, à sa pédagogie et sa bienveillance à transmettre son amour de la musique aux jeunes et au moins jeunes, à son charme et son humour à séduire le public du bassin azuréen. Son investissement total et son travail, en harmonie avec les musiciens, ont contribué à ce que l’Orchestre obtienne le label « Orchestre national en région ». Une belle récompense, aussi belle que vos applaudissements chaleureux, concert après concert. Entouré de ses amis musiciens et de votre présence, offrons à Benjamin un souvenir inoubliable pour l’accompagner vers de nouveaux horizons, que nous lui souhaitons à son image : enchanteurs et brillants. Durée : environ 1h40 avec entracte

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06