Au revoir et merci ! // Saison Culturelle Capbreton

30 Allées Marines Capbreton
2025-09-27
Après avoir sillonné les plus grandes scènes Françaises pendant 40 ans (Olympia, Casino de Paris, Francofolies, Printemps de Bourges…), ces chansonniers modernes nous offrent leur concert d’adieu un défilé de tubes, de parodies, de détournements et de facéties vocales, un véritable feu d’artifice ! Best of de leurs plus grands succès, émaillé de nouvelles créations et de surprises extraites de leur dernier album. Une magnifique manière pour eux de remercier le public qui les suit depuis si longtemps, toutes générations confondues. .
30 Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
