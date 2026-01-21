Au royaume de la Fritillaire pintade

Les Soumards Villecelin Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Situées en fond de vallée, ces jolies prairies inondables offrent un paysage enchanteur qui, en ce début de printemps, dévoile un trésor botanique avec la floraison d’une plante rare et protégée, portant le joli nom de Fritillaire pintade.

Prévoir des bottes. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Lignières en Berry. Animation proposée par le Conservatoire des Espaces Naturels en Centre-Val de Loire avec l’Office de Tourisme de Lignières-en-Berry dans le cadre de Fréquence Grenouille. 5 .

Les Soumards Villecelin 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

English :

Located at the bottom of the valley, these pretty flood meadows offer an enchanting landscape which, in early spring, unveils a botanical treasure with the blooming of a rare and protected plant, bearing the pretty name of Fritillary.

L’événement Au royaume de la Fritillaire pintade Villecelin a été mis à jour le 2026-01-21 par OT LIGNIERES