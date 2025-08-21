Au royaume des lichens, mousses et fougères du Bois des Roches

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 16:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Balade hivernale à la déouverte des mousses, lichens et fougères présents sur la Réserve.

Cette balade hivernale vousperemttra de venir découvrir le monde original des mousses, lichens et fougères présents sur la Réserve naturelle du Bois des Roches. Avec l’aide de la conservatrice bénévole du site et d’un livret d’observation, vous apprendez à reconnaître quelques espèces en arpentant pour l’occasion des secteurs non ouverts au public. 5 .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A winter walk to discover the mosses, lichens and ferns found on the reserve.

L’événement Au royaume des lichens, mousses et fougères du Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne