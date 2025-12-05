Au rythme de nos émotions Périers

Au rythme de nos émotions

8 place du Fairage Périers Manche

Bien comprendre nos émotions à travers nos sens (danse, musique et touché)

Pour les 0 à 3 ans .

8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr

